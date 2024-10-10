В Смольном подготовили проект о порядке решений по сносу исторических зданий

В Петербурге может измениться порядок принятия решений о демонтаже исторических построек, снос которых допускается, следует из подготовленного комитетом имущественных отношений законопроекта. Документ появился 10 октября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Инициатива предусматривает внесение изменений в действующий закон "О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге". Сейчас норма предполагает, что правительство города вправе принимать решения об уничтожении имеющихся в собственности объектов недвижимости, за исключением объектов культурного наследия и зданий, признанных историческими в соответствии с законом Петербурга. Предложенная поправка предусматривает возможность исключения для "объектов недвижимости, снос которых запрещен законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Санкт-Петербурга".

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в адрес КИО поступают обращения о демонтаже исторических построек. При этом в действующем законе о границах охранных зон № 820-7 "установлены конкретные исторические здания, снос которых допускается, но не установлен порядок принятия решений об их сносе".

"Внесение указанного изменения позволит принимать решения об уничтожении (сносе) исторических зданий, снос которых допускается законом № 820-7", — говорится в пояснительной записке.

Ранее суд в Петербурге отказал градозащитникам в апелляции касательно признания дома Басевича на Большой Пушкарской улице объектом культурного наследия. Активисты в ответ заявили о готовности дойти до Верховного суда, если это потребуется.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру