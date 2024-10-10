Петербургского диссидента Александра Скобова* оставили в СИЗО до 13 декабря

Городской суд Сыктывкара оставил в СИЗО петербургского диссидента Александра Скобова*, об этом 10 октября пишет MR7.ru со ссылкой на слова жены мужчины Ольги Щегловой.

Щеглова рассказала, что, по словам следователя, в деле участвует не только Скобов*, но и другие известные и неизвестные фигуранты. Именно они стали основанием для закрытия заседания по мере пресечения.

Диссидент Александр Скобов* останется в СИЗО до 13 декабря 2024 года.

Напомним, что петербургского публициста Александра Скобова* обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

В июле 2024 года его признали вменяемым после пройденной психиатрической экспертизы.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру