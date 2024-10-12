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Новости 11:52

С исторического дома на Большом проспекте П.С. обвалилась штукатурка с балкона

фото ЗакС политика С исторического дома на Большом проспекте П.С. обвалилась штукатурка с балкона

В Петроградском районе Петербурга с дома на Большом проспекте П.С. частично обвалилась штукатурка балкона, об этом 11 писало издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 11 октября. В результате падения штукатурки никто не пострадал, но грохот напугал проходящих там петербуржцев. 

Штукатурка попадала с дома №79 на Большом проспекте П.С., он же Доходный дом Соколовского. Здание было построено в 1910-1911 годах. Сейчас дом находится в управлении ТСЖ.

Как рассказали в районной администрации, на место выехали аварийные службы.

Фото: ЗАКС.Ру


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