Памфилова рассказала Путину о популярности ДЭГ среди граждан

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в Кремле. Памфилова рассказала о том, что состав ЦИКа был обновлен, меры безопасности на выборах в приграничных регионах соблюдены, а популярность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) растет, сообщил 14 октября "Коммерсантъ" со ссылкой на сайт Кремля.

По данным опросов, ДЭГ пользуется все большей популярностью среди граждан. По мнению главы ЦИК, люди ценят, что у них появилась возможность выбора: сегодня они могут пойти на избирательный участок, а в другой раз, если такой возможности не будет, они могут проголосовать дистанционно.

Памфилова подчеркнула, что самой активной группой пользователей ДЭГ стали граждане в возрасте от 36 до 50 лет, которые составили 34% участников. Среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет и старше 50 лет дистанционно проголосовали около 27–29%. Также она отметила, что 66% пользователей ДЭГ составили женщины.

Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин в интервью ЗАКС.Ру рассказал, что Петербург активно стремится к использованию ДЭГ, но подготовка к реализации этого намерения требует тщательной технической проработки.

фото: ЗАКС.Ру