Корабельников не видит проблем в строительстве метро в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, выступая перед депутатами парламента с докладом о законопроекте по корректировке бюджета 16 октября, заявил, что сейчас не видит проблем в сфере метростроения. Средств, по его мнению, у городских властей достаточно и ничего не мешает открывать новые станции метро. Вопрос о метро задала лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина. Она поинтересовалась, почему с "транспортной" статьи бюджета сняли 5,5 млрд рублей. Чиновник пояснил, что это решение носит "сугубо технический характер".

- Эти деньги, связанные со строительством метрополитена, и это те деньги, которые в прошлом году были проавансированы. Соответственно, мы в этом году не видим необходимости передачи в конце года этих средств "Метрострою Северной столицы". При этом изъятие этих средств никаким образом не повлияет на темпы строительства метрополитена. <...> Сейчас никаких проблем со строительством метро мы не видим, - рассказал Корабельников.

Корабельников подчеркнул, что в проекте бюджета на ближайшую трехлетку, который был внесен в парламент в начале недели, предусмотрено 170 млрд рублей на строительство метро. Он добавил, что сейчас "кризис" в этой сфере устранили.

Напомним, петербургские власти неоднократно объясняли отсутствие новых станций метро в городе организационными проблемами с компанией, которая отвечала за этот вопрос, а также устаревшим оборудованием. Также губернатор Александр Беглов рассказывал, что земельные участки под строительство объектов метро были в частной собственности.

Несмотря на то, что часть проблем, судя по заявлениям чиновников, удалось решить, петербуржцы так и не могут дождаться появления новых станций. Например, работы на станции "Горный институт", которую планировали открыть к сентябрю, все еще не закончены.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру