Бельский не стал комментировать уголовное дело в отношении депутата ЗакСа

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский пожелал воздержаться от комментариев на тему уголовного дела о мошенничестве в отношении одного из депутатов городского парламент. На брифинге с журналистами 16 октября он заявил, что следует сначала дождаться решения суда.

- Я уже неоднократно по этому поводу говорил, были следственные действия, соответственно мы можем говорить только тогда, когда будет решение суда, - сказал Бельский.

Наопомним, в начале недели Следственный комитет сообщил о передаче в суд материалов уголовного дела в отношении четырех человек, среди которых действующего депутата Заксобрания. Дело связано с мошенничеством при фиктивном трудоустройстве в одной из петербургских школ. По версии следствия, шесть человек фактически не работали в школе, но при этом получали зарплату, нанеся ущерб бюджету на 25 млн рублей. В материалах фигурирует бывший заместитель главы Калининского района, который позднее перешел в парламент. Аналогичную строчку в биографии имеет член фракции "Единая Россия" Елена Рахова.

О возможной причастности Раховой к уголовному делу стало известно в апреле 2023 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру