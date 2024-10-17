Суд арестовал жителя Верхних Осельков за неповиновение полиции

Всеволожский городской суд Ленинградской области арестовал на трое суток 19-летнего водителя, которого отбивали представители кочевого народа у сотрудников ДПС в деревне Верхние Осельки, об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 16 октября, полиция задержала молодого человека. Также в отдел увезли еще трех человек, которые отбивали у сотрудников ДПС водителя без прав.

Суд признал юношу виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Напомним, что правоохранительные органы нагрянули с рейдом в деревню Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру