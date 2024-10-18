Суд зарегистрировал дело о мошенничестве в отношении депутата Раховой

Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы дела в отношении депутата Заксобрания Петербурга Елены Раховой и еще трех лиц, которых собираются судить по статье о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством сотрудников в одну из школ города, сообщила ЗАКС.Ру глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 18 октября.

Кроме Раховой, фигурантами числятся депутат МО "№21" прошлого созыва Ирина Байкова, Екатерина Коледина и Наталья Пустильник. Материалы переданы судье. Дата первого заседания пока не назначена.

Ранее Следственный комитет рассказывал, что трое сотрудников школы и первый заместитель районной администрации, который позже избирался в городской парламент, причастны к фиктивному трудоустройству шести лиц, который фактически не работали, но получали зарплату. Распоряжались средствами якобы четверо фигурантов дела. Ущерб бюджету составил порядка 25 млн рублей.

Напомним, председатель городского парламента Александр Бельский воздержался от комментариев по поводу уголовного дела в отношении коллеги и предложил дождаться окончания судебного процесса.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру