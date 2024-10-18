Участок Московского шоссе в Пушкине отказались признать памятником

Комитет по охране памятников (КГИОП) отказал в признании участка Московского шоссе в Пушкине объектом культурного наследия. Документ об этом был опубликован 17 октября на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы, сообщает MR7.

Речь идет о дороге от Московских ворот в Пушкине до Витебской линии Октябрьской железной дороги. Инициатива о придании этому участку статуса памятника исходила от местных жителей и активистов. Они обеспокоены планами строительства путепровода, который соединит Павловск и Пушкин через поселок Тярлево.

Жители протестуют против проекта с 2013 года, опасаясь негативного влияния на экологию и ухудшения условий для осмотра памятников деревянного зодчества, таких как усадьба Чистякова (дом 23) и дом Вавилова (дом 27). Также волнует расположенный рядом детский туберкулезный санаторий "Малютка", сотрудники которого опасаются ухудшения качества воздуха.

Напомним, что вчера, 17 октября, бывший доходный дом братьев Колобовых на Петроградской стороне признали объектом культурного наследия.

фото: ЗАКС.Ру