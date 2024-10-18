Депутат ЗакСа Цивилев предложил электросамокатчикам помочь в уборке территорий

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев предложил кикшеринговым сервисам и их пользователям присоединиться к общегородскому субботнику 19 октября. В своем Telegram-канале 18 октября он призвал компании помочь в уборке территорий, занятых парковкой электросамокатов, так как из-за них уборка затруднена.

Цивилев отметил, что ранее предлагал завершить сезон аренды электросамокатов в день субботника, но узнал, что это произойдёт только с наступлением морозов. В связи с этим депутат предложил сервисам и пользователям самим заняться уборкой.

В Петербурге 19 октября пройдет общегородской субботник, на котором жители и коммунальные службы будут убирать зелёные зоны и общественные пространства в рамках акции "Добрый субботник". К ним присоединятся предприниматели, волонтеры и некоммерческие организации.

фото: ЗАКС.Ру