В ЕГЭ могут ввести арабский язык как предмет по выбору

Через два года российские школьники смогут получить возможность сдавать арабский язык в качестве шестого экзамена по выбору в рамках Единого государственного экзамена, заявил 21 октября глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова прозвучали во время поездки президента Владимира Путина и его коллеги из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в гимназию имени Е. Примакова в Московской области.

"Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен — наше централизованное тестирование — в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык", — передает слова Кравцова РИА "Новости".

Министр также рассказал о перспективах развития сотрудничества России и ОАЭ в сфере образования, включая обмены между школьниками и учителями.

В минувшем феврале арабский язык стал четвертым, используемым на сайте Государственной думы. В сентябре делегация из ОАЭ посетила Петербург с недельным визитом ради обсуждения вопросов сотрудничества в сфере образования.

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