Суд оштрафовал компанию за "вознаграждение" экс-депутату Ковалю

Компания "Рубин" оштрафована на 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщила 22 октября пресс-служба петербургской прокуратуры.

По данным ведомства, в апреле 2019 года учредитель компании Антон Сидоров передал через посредника взятку в размере 800 тысяч рублей бывшему депутату ЗакСа Петербурга Роману Ковалю. Деньги, по версии следствия, предназначались за приоритетное заключение контракта на капитальный ремонт лифтов в государственном медучреждении.

Бывший депутат Законодательного собрания Роман Коваль был осужден за получение взятки в особо крупном размере на 9 лет колонии строгого режима в 2022 году. Его также приговорили к штрафу в размере 35 млн рублей.

Основатель ООО "Рубин" Антон Сидоров, которого обвиняли в даче крупной взятки депутату, выслушал свой приговор в 2023 году. Его оштрафовали на 1,3 млн рублей.

фото: ЗАКС.Ру