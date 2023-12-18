Передавшего взятку экс-депутату ЗакСа Ковалю приговорили к крупному штрафу

Октябрьский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 1,3 млн рублей бизнесмена, основателя ООО "Рубин" Антона Сидорова в рамках дела о даче крупной взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, взятка предназначалась бывшему депутату ЗакСа Роману Ковалю, тоже осужденному за коррупцию.

Компания Сидорова специализировалась на ремонте лифтов, в том числе через субподрядчиков. Суд установил, что в 2017 году руководство роддома № 10, в котором ООО "Рубин" ранее уже вело работы, обратилось к Ковалю с просьбой выделить деньги на ремонт лифтов. Тот, в свою очередь, предложил Сидорову "выиграть" госконтракт за 10% от его стоимости.

Ремонт лифтов был включен в конечный вариант городского бюджета на 2018 год, осенью того же года роддом заключил контракт с ООО "Рубин" на 8,8 млн рублей. Впоследствии Сидоров, находясь рядом с Мариинским дворцом, передал полагавшийся депутату "откат" в размере 800 тысяч рублей через посредника. Свою вину на суде фигурант признал.

Подробнее о деле Коваля, осужденного на девять лет колонии, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру