Архитектурная подсветка украсила здание Военмеха

Здание Балтийского технического университета "Военмех" получило архитектурную подсветку, подключённую к линиям "Ленсвета", сообщила 23 октября пресс-служба Смольного. Освещение реализовано в рамках сотрудничества Правительства Петербурга и ПАО "Газпром".

Губернатор Александр Беглов отметил, что "Газпром" активно участвует в сохранении исторического облика города. Подсветка Военмеха подчеркивает его значимость и соответствует задачам развития городской среды.

Здание на 1-й Красноармейской улице, построенное в 1871 году, раньше было Ремесленным училищем, а после реконструкции стало главным корпусом университета.

Напомним, что недавно Беглов рассказал об установке уличного освещения на острове Котлин.

фото с сайта Смольного