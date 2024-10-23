В метро эскалатор зажевал руку четырехлетнего мальчика

Поездка на метро в центре Петербурга закончилась госпитализацией для четырехлетнего мальчика, чью руку затянуло в механизм эскалатора. Как стало известно "Фонтанке" 23 октября, инцидент произошел на станции "Площадь Восстания" около полуночи.

Ребенок упал, и левая кисть попала в подъемный механизм. В метрополитене подтвердили произошедшее, уточнив, что мальчик был с отцом, который не уследил за ним на эскалаторе.

Пострадавшего доставили в Педиатрический университет с открытым переломом двух пальцев.

Напомним, что отделочные работы на станции метро "Горный институт" подходят к концу.

фото: ЗАКС.Ру