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Новости 11:21

Минимальное количество кредиток выдали российские банки за полтора года

фото ЗакС политика Минимальное количество кредиток выдали российские банки за полтора года

За последние полтора года российские банки выдали минимальное количество кредитных карт — 1,9 млн, что является самым низким показателем с февраля 2023 года. Как сообщает "Коммерсантъ" 23 октября, кредитные учреждения вынуждены ухудшать условия по этому продукту. 

В сентябре 2024 года объем выдачи составил 251 млрд рублей, снижение наблюдается третий месяц подряд. За этот период количество выданных кредитных карт упало на 19%, а объемы — на 17%. Согласно данным Frank RG, в сентябре банки выдали на 35% меньше кредиток, чем в мае, при сокращении числа кредитов на 26%.

Ситуация осложнилась после того, как Центробанк с третьего квартала 2024 года запретил выдачу кредитных карт при долговой нагрузке выше 80%. Также в сентябре было рекомендовано исключить беспроцентный период при расчете полной стоимости кредита.

Ранее сообщалось, что Центробанк могут официально признать федеральным органом власти.

фото: ЗАКС.Ру


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