Минимальное количество кредиток выдали российские банки за полтора года

За последние полтора года российские банки выдали минимальное количество кредитных карт — 1,9 млн, что является самым низким показателем с февраля 2023 года. Как сообщает "Коммерсантъ" 23 октября, кредитные учреждения вынуждены ухудшать условия по этому продукту.

В сентябре 2024 года объем выдачи составил 251 млрд рублей, снижение наблюдается третий месяц подряд. За этот период количество выданных кредитных карт упало на 19%, а объемы — на 17%. Согласно данным Frank RG, в сентябре банки выдали на 35% меньше кредиток, чем в мае, при сокращении числа кредитов на 26%.

Ситуация осложнилась после того, как Центробанк с третьего квартала 2024 года запретил выдачу кредитных карт при долговой нагрузке выше 80%. Также в сентябре было рекомендовано исключить беспроцентный период при расчете полной стоимости кредита.

Ранее сообщалось, что Центробанк могут официально признать федеральным органом власти.

фото: ЗАКС.Ру