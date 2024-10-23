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Новости 13:00

Малый Гостиный двор получил статус регионального памятника

фото ЗакС политика Малый Гостиный двор получил статус регионального памятника

Малый Гостиный двор внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Комплекс включает семь зданий, среди которых "Дом Николаевых" и "Дом И.А. Алферова (контора завода Эд. Эд. Новицкого)".

История комплекса восходит к указу Петра I, который пытался упорядочить торговлю на Морском рынке за Адмиралтейством и инициировал строительство Мытного двора на Невском проспекте после этого указа. Однако рынок сгорел в 1782 году, и на его месте были возведены двухэтажные Железо-Красочные ряды в классическом стиле. В течение следующих двух столетий многие лавки претерпели архитектурные изменения.

В 1990-х годах внутренние помещения зданий Малого Гостиного двора были переоборудованы для административных и социальных нужд, однако некоторые из них продолжают использоваться для торговли, а отдельные здания совмещают торговые и жилые функции, уточнили в КГИОП.

Напомним, что вчера, 22 октября, список региональных памятников дополнил Дом легкой промышленности.

фото с сайта КГИОП


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