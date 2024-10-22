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Новости 11:54

Дом легкой промышленности официально стал региональным памятником

фото ЗакС политика Дом легкой промышленности официально стал региональным памятником

Дом лёгкой промышленности на Вознесенском проспекте, 44-46, признали объектом культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба КГИОП 22 октября.

Здание было построено в 1935 году на месте разобранного Ново-Александровского рынка. Здание является одним из ранних проектов в творчестве Е. А. Левинсона и отражает принципы лаконичности и функциональности конструктивизма.

Сейчас часть здания занимает Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Сохранились элементы внутреннего убранства, включая вестибюль и лестницу.

Дом числится объектом культурного наследия с 2001 года.

Напомним, что недавно участок Московского шоссе в Пушкине отказались признавать объектом культурного наследия.

фото с сайта КГИОП


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