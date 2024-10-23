Казбек Боллоев покинул пост зампреда ККИ

Племянник миллиардера Теймураза Боллоева, первый заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Казбек Боллоев ушел с поста, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Супитылева в своем Telegram-канале 22 октября. О причинах увольнения чиновника не сообщается.

Боллоев работал в комитете с апреля 2021 года. До этого он занимал пост исполнительного директора в Цирке на Фонтанке.

Напомним, несколькими днями ранее пост главы комитета по контролю за имуществом покинул Роман Голованов. Сейчас временно исполняющим обязанности председателя числится Михаил Сергеев.

Константин Леньков / Фото сайт администрации Петербурга