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Новости 18:43

Казбек Боллоев покинул пост зампреда ККИ

фото ЗакС политика Казбек Боллоев покинул пост зампреда ККИ

Племянник миллиардера Теймураза Боллоева, первый заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Казбек Боллоев ушел с поста, сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Супитылева в своем Telegram-канале 22 октября. О причинах увольнения чиновника не сообщается. 

Боллоев работал в комитете с апреля 2021 года. До этого он занимал пост исполнительного директора в Цирке на Фонтанке. 

Напомним, несколькими днями ранее пост главы комитета по контролю за имуществом покинул Роман Голованов. Сейчас временно исполняющим обязанности председателя числится Михаил Сергеев. 

Константин Леньков / Фото сайт администрации Петербурга


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