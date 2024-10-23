Беглов внес в ЗакС поправку к корректировке бюджета на 2024 год

Губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Заксобрания поправку к корректировке бюджета Петербурга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщили 23 октября в администрации градоначальника. Сам законопроект о корректировке преодолел первое чтение в городском парламенте 16 октября.

На приобретение оборудования для городских учреждений планируется прибавить 8,5 млрд рублей, из них более семи миллиардов рублей придется на оборудование для сферы здравоохранения. На зарплаты бюджетникам дополнительно выделят 3,7 млрд рублей, на лекарственное обеспечение — 202,1 млн рублей. На обеспечение внутриквартальной уборки территорий добавят 174,4 млн рублей.

"Изменения, предлагаемые поправкой губернатора ко второму чтению, незначительно отразились на основных параметрах городского бюджета", — отметили в Смольном.

В целом поступления в бюджет Петербурга составят в 2024 году 1,234 трлн рублей, расходы — 1,396 трлн рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 162,6 млрд рублей.

Более подробно об обсуждении проекта корректировки бюджета в ЗакСе читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру