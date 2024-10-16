ЗакС и корректировка бюджета

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 16 октября приступили к обсуждению проекта закона о внесении изменений в бюджет города на 2024 год. С докладом выступал "финансовый" вице-губернатор Алексей Корабельников. На что Смольный хочет перераспределить дополнительные 54 млрд рублей - в материале ЗАКС.Ру.

Корректировка бюджета - ежегодная процедура в городском парламенте под конец года. Делается это для уточнения финансовых показателей, необходимого при составлении планов на последующие годы. Также это требуется, чтобы, например, выделить дополнительные средства по конкретным статьям расходов в текущем году. В этот раз доходы и расходы выросли на 54 млрд рублей, чуть более 4% от утвержденных ранее сумм, дефицит при этом остался на прежнем уровне.

По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, который представлял в Заксобрании проект корректировки, дополнительные доходы связаны в основном с ростом поступлений денежных средств за счет налогов на доходы физических лиц, вызванных ростом зарплат в Петербурге. Направить полученные средства собираются на социальные программы и развитие города. Чиновник упомянул инициативы губернатора Александра Беглова в части отмены платы за детские сады, раздачу детских наборов для новорожденных и другие меры поддержки. Еще одна заметная статья расходов, которую предложили финансировать дополнительно - выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей - на эти цели предлагают выделить чуть более 5 млрд рублей. Еще Корабельников просил выделить часть средств на программу "Серебряный возраст", направленную на петербуржцев старшего поколения. До конца года властям потребуется полмиллиарда рублей.

Еще 7 млрд рублей проект корректировки хотят направить на зарплаты работникам бюджетной сферы из-за общего роста зарплат в городе. Отдельным категориям, в частости, помощникам воспитателей в детских садах и молодым специалистам, хотят проиндексировать зарплаты.

Часть средств направят на строительство Большого Смоленского моста и ряда инфраструктурных объектов, среди которых корпус городской больницы №40. Эту нужды, по словам чиновника, возникли из-за опережающих графиков строительства. В рамках адресной инвестиционной программы в 2024 году предлагается направить дополнительные 15,7 млрд рублей. За эти деньги город собирается полностью закрыть план по покупке в государственную собственность социальных объектов. Всего Смольный собирается выкупить 54 объекта: школы, детские сады, поликлиники и объекты дорожной инфраструктуры. Помимо этого, 900 млн рублей направят на капитальный ремонт ряда городских учреждений.

Вопросы депутатов были посвящены широкому спектру тем. Справедливороссы интересовались финансированием развития транспортной инфраструктуры - судя по ответу чиновника, у городских властей сейчас в этой части все в порядке, кризис в отрасли якобы удалось устранить.

- Сейчас никаких проблем со строительством метро мы не видим, - рассказал Корабельников.

Лидер фракции КПРФ Ирина Иванова интересовалась эффективностью использования бюджетных средств. Она обратила внимание, что хранение денег на депозитах принесло больше доходов, чем поступления от управления городским имуществом. Отчасти, это заслуга Центрального банка с высочайшей ключевой ставкой в 19%.

Единоросс Алексей Макаров спрашивал про сроки ликвидации городских свалок. Глава транспортной комиссии Алексей Цивилев задал вопрос по повышение зарплат водителям и другим работникам, занятых в близкой ему отрасли. На все Корабельников пояснял, что работа в этих направлениях ведется, идет поиск решения "системных вопросов". В один момент спикер парламента Александр Бельский призвал бывшего коллегу к конкретике.

- Алексей Алексеевич, вы же в Законодательном собрании. Так и мы можем. Это как в том анекдоте - объяснить-то и я могу, я понять не могу. Так и здесь. Какое-то движение будет? Вам задает вопрос коллега Цивилев, он же из транспортного блока - совещание проводил с транспортным блоком. Бумагу мы письменно отправили, а ответа не получили. Нет ответа у правительства? Скажите, что на этот вопрос ответа нет, повышения не будет. Мониторить-то чего, уже все все знают - денег не хватает, - сказал Бельский.

Корабельников пояснил, что индексация зарплат водителям в этом году не предусмотрена, но с января ее размер может составить порядка 10%. Вице-губернатор пообещал подумать позже, как это значение увеличить.

Единственным депутатом, который решил выступить во время обсуждения законопроекта о корректировке бюджета, стал член фракции "Яблоко" Борис Вишневский*. Его не убедили слова Корабельникова об отсутствии проблем при строительство новых станций метрополитена.

- В очередной раз сокращаются расходы на строительство метрополитена. Наше правительство говорит нам в очередной раз, что все хорошо. Оно и раньше так говорило, только почему-то вместо 10 станций метро, обещанных за последние пять лет, построили одну. На бюджетно-финансовом комитете на вопрос о сокращении расходов было сказано, что причина – в смене заказчика. Расскажите это жителям юго-запада и северо-востока, десятилетиями ждут метро. Может все таки что-то не так в транспортном блоке? - сказал Вишневский*.

Продолжать обсуждать корректировку бюджета планируют будут после начала рассмотрения проекта бюджета на 2025 год и планируемый период 2026 и 2027 годов в первом чтении - такой порядок предусматривает действующее законодательство. Напомним, сама флешка с бюджетом на предстоящую трехлетку была внесена в Законодательное собрание в начале недели.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

























Константин Леньков / Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру