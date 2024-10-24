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Новости 18:43

Детсад в Невском районе приостановил работу из-за гепатита А

фото ЗакС политика Детсад в Невском районе приостановил работу из-за гепатита А

Семь случаев заражения вирусным гепатитом А выявлено в детском саду № 113 Невского района, рассказали 24 в октября в петербургском управлении Роспотребнадзора. В дошкольном учреждении введены ограничения, его работа приостановлена до особого распоряжения, передает ТАСС сообщение администрации Невского района.

"С 24 октября 2024 года в ГБДОУ детский сад № 113 Невского района введены ограничительные меры, направленные на предотвращение новых случаев заражения", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство организовало лабораторное обследование детей, работников детсада и контактных лиц, провело отбор проб воды и смывов внешней среды, а также обеспечило дезинфекцию. Мероприятия по противодействию распространению заболевания продолжаются, ситуация находится на "строгом контроле" Роспотребнадзора.

Ранее стало известно о пищевом отравлении в детском саду в Павловске, пострадали не менее 24 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности для детей до шести лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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