"Фонтанка": Основатель "Дореволюционного советчика" выслушал приговор

Петербургский поэт, основатель группы "Дореволюционный советчик" Вячеслав Малахов выслушал приговор по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщила 24 октября "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Татьяну Соломину. По информации издания, Малахову назначили два года колонии общего режима.

Причиной возбуждения уголовного дела в отношении поэта послужил пост в его Telegram-канале. Перед этим он уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). В феврале Головинский суд Москвы отправил Малахова в СИЗО после его задержания в столице.

В середине августа Мосгорсуд отказал в передаче дела Малахова в Петербург.

Проект "Дореволюционный советчик" известен у интернет-аудитории своими каверами на известные песни, сделанными в "дореволюционной" стилистике.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram (скриншот видео)