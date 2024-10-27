Беглов поздравил водителей транспорта с профессиональным праздником

В воскресенье, 27 октября, в Петербурге отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. С этим праздником жителей города поздравил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Он выразил благодарность всем, кто делает городские перевозки удобными, комфортными и быстрыми.

"Сегодня транспортный комплекс Петербурга один из лучших в стране. Мы занимаем ведущие позиции по цифровизации транспорта. Наш город лидирует по количеству пассажирских автобусов на газомоторном топливе. У нас самая большая маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом", - сказал губернатор.

Беглов добавил, что в Петербурге продолжается крупнейшее в истории обновление подвижного состава всех видов общественного транспорта. На городские маршруты выводят экологичную технику, создают условия для приоритетного проезда наземного транспорта, расширяют маршрутную сеть и улучшают транспортную инфраструктуру. Внедряются инновационные решения и цифровые сервисы для пассажиров, запускаются тактовые маршруты пригородных электропоездов. Кроме того, реализуется проект по созданию сети высокоскоростного железнодорожного транспорта, одобренный президентом страны.

Также губернатор подчеркнул, что в Петербурге принято решение повысить зарплату работникам транспортного комплекса.

Напомним, что недавно в России отмечали День отца. С этим праздником 20 октября петербуржцев поздравили Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

фото: ЗАКС.Ру