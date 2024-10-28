Путин продлил Бастрыкину срок службы на посту главы СК РФ

Президент России Владимир Путин продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета страны Александру Бастрыкину, информация об этом 28 октября появилась на сайте правовых актов.

Срок службы Бастрыкину был продлен на год – до 27 августа 2025 года. При этом стоит отметить, что свою должность председателя СК РФ Бастрыкин занимает с 15 января 2011 года.

Напомним, что ранее предложение о продлении срока службы сверх предельного возраста главе СК одобрили в Государственной думе и Совете Федерации. В России предельный возраст для занимающего эту должность – 70 лет. Бастрыкину сейчас 71 год.

Фото: пресс-служба СК РФ