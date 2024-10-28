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Новости 12:18

Водитель лазурного автобуса стал фигурантом дела о ДТП на Невском проспекте

фото ЗакС политика Водитель лазурного автобуса стал фигурантом дела о ДТП на Невском проспекте

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП на Невском проспекте в Петербурге, об этом 27 октября писали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что утром в воскресенье, 27 октября, на перекрестке Лиговского и Невского проспектов произошло ДТП с участием автомобилей и автобусов. Случившееся на контроль взял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как рассказали в полиции, водитель лазурного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофоры при повороте с Невского на Лиговский и столкнулся с другим автобусом и двумя автомобилями.

Медицинская помощь после случившегося понадобилась десяти пассажирам автобусов, двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 

Также, как рассказали в пресс-службе ГУ СК РФ по Петербургу, следователи провели обыск в компании-перевозчике, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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