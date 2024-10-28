БФК рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета на 2025–2027 годы

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания на заседании 28 октября рекомендовал к принятию в первом чтении проекта городского бюджета на 2025 и плановый период 2026–2027 годов. Как отметил глава БФК Денис Четырбок, законопроект был поддержан единогласно.

— Я предлагаю нам принять решение с рекомендацией принять проект закона в первом чтении и также внести на рассмотрение Законодательного собрания проект постановления, которым утверждаются основные характеристики бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов, — выступил перед началом голосования Четырбок.

Парламентарий уточнил, что в дальнейшем работа над проектом будет вестись с учетом озвученных на заседании поправок и предложений со стороны депутатов и фракций.

В ходе заседания выступил вице-губернатор Алексей Корабельников, который охарактеризовал проект бюджета как сбалансированный, но "непростой". "Проект бюджета непростой, поскольку мы с вами видим, в каких макроэкономических условиях мы вынуждены работать, и по-прежнему определенные риски присутствуют, неопределенность существует, поэтому мы по целому ряду направлений должны идти осторожно". Также он заявил о необходимости минимизирования заимствований, сославшись при этом на величину ключевой ставки. Значение последней было увеличено на прошлой неделе до 21%.

Сам проект предусматривает величину поступлений в 2025 году на уровне 1,32 трлн рублей, расходы при этом запланированы в размере 1,47 трлн рублей. В следующие два года доходы казны ожидаются в размере 1,4 трлн и 1,5 трлн рублей, расходы — в размере 1,54 трлн и 1,66 трлн рублей.

Депутат Дмитрий Панов ("Новые люди") назвал документ "результатом колоссальной работы правительства нашего города и депутатов". При этом он призвал задуматься о перераспределении некоторых статей бюджета, не дожидаясь корректировки в следующем году. В частности, парламентарий заострил внимание на необходимости поддержки экспорта. "Мы должны быть лидерами, в том числе по поддержке компаний, которые у нас работают, с точки зрения экспорта", — высказался он. Другими важными, с точки зрения Панова, вопросами являются регистрация интеллектуальной собственности, подключение бизнеса к инженерным сетям и промышленная ипотека.

Михаил Амосов ("Справедливая Россия — За правду"), в свою очередь, поделился сомнениями в связи с адресной инвестиционной программой. "Я считаю, что мы как Законодательное собрание допустили ошибку, исключив утверждение адресной инвестиционной программы из тела бюджета", — высказался он и заявил о наличии в АИП ряда направлений, требующих внимания ЗакСа. "Понятно, что какой-то диалог между депутатским корпусом и правительством идет, но мне кажется, он идет в искаженном формате", — отметил Амосов.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский* поинтересовался возможностью роста тарифов на проезд в наземном транспорте в 2025 году. Он уточнил, что на подобные опасения его натолкнуло запланированное снижение субсидий перевозчикам относительно уровня 2024 года. Глава комитета финансов Светлана Енилина ответила, что в следующем году предусмотрен перевод с середины следующего года наземного транспорта на контрактную основу. При этом она отметила, что на субсидии Горэлектротрансу заложено 12,9 млрд рублей.

— Объем средств у нас предусмотрен в действующих условиях. Исходя из этого по двум целевым статьям будет финансироваться наземный транспорт. Первое, это действующий механизм, как сегодня есть, в текущем году и предыдущих годах, это прямые субсидии ГУПам. Следующее — это контракты, вынуждены мы их предусматривать потому, что это требования федерального законодательства. Там у нас [заложено] 58,5 млрд рублей, 172% к текущему году, — ответила Енилина и добавила, что таким образом в проекте бюджета учтены средства из действующих условий.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру