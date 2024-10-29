Госдума приняла закон о запрете административного ареста отцов-одиночек

Депутаты Государственной думы приняли 29 октября сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете административного ареста для отцов-одиночек, сообщил ТАСС. Действие нормы будет распространяться на тех из них, кто воспитывает детей в возрасте до 14 лет или же детей-инвалидов.

Авторами проекта выступили депутаты от "Единой России" Павел Крашенинников, Ирина Панькина и Артем Метелев. Инициатива вносит коррективы в статью 3.9 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас она предусматривает невозможность ареста женщин, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет. Законотворцы сочли нужным распространить действие статьи и на мужчин.

"Исключение, связанное только с полом родителя, игнорирует равноценную по значимости роль одинокого отца в жизни и воспитании ребенка, его права и обязанности по заботе о нем", — говорится в пояснительной записке к проекту.

На рассмотрение Госдумы инициатива поступила в минувшем июле, первое чтение она преодолела в сентябре.

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