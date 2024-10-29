Пострадавшие в ДТП на площади Восстания пассажиры автобусов получат выплаты

Пассажиры автобусов №54 и №181, пострадавшие в ДТП на перекрёстке площади Восстания и Лиговского проспекта, получат страховые выплаты. Об этом 29 октября сообщили в социальных сетях "Пассажиравтотранса".

Для компенсации расходов на лечение пострадавшие могут обратиться в АО "СОГАЗ", предоставив копию удостоверяющих личность документов и медицинские документы с указанием характера травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

"Пассажиравтотранс" сообщил, что размер компенсации будет зависеть от характера полученной травмы, и добавил, что за выплатами можно обратиться и после завершения лечения.

Уточнить информацию о выплатах и списке документов можно по телефону контактного центра: 8 (800) 333-0-888.

Напомним, ДТП на пересечении площади Восстания и Лиговского проспекта, котором столкнулись два пассажирских автобуса, произошло 27 октября. В результате инцидента пострадали 10 человек. Водитель лазурного автобуса был задержан, 29 октября суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

фото: ЗАКС.Ру