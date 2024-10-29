Горелкин попросил ФАС проверить сообщения о возможном подорожании связи

Заместитель главы комитета по информполитике Антон Горелкин сообщил 29 октября о том, что обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить сообщения о возможном подорожании тарифов на связь в 2025 году. Копию обращения парламентарий выложил в своем Telegram-канале.

"Прошу ФАС России инициировать проверку данной информации, оценить обоснованность повышения тарифов на услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии", — говорится в обращении Горелкина на имя главы антимонопольной службы Максима Шаскольского.

Также депутат попросил главу ФАС дать заключение о возможности согласованных действий участников рынка и имеются ли в связи с этим признаки картельного сговора.

В тексте опубликованного поста Горелкин отметил, что "понимает" желание участников рынка повысить цены, однако "по закону такие решения должны быть экономически обоснованными".

Ранее появилась информация о результатах опроса участников рынка, в соответствии с которыми 95 % респондентов сообщили о планах повысить в 2025 году тарифы на связь.

В сентябре Горелкин обращался в ФАС с просьбой проверить жалобы пользователей интернета на снижение скорости при раздаче трафика с устройств.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"