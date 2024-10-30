Беликов высказался о трансляциях и уменьшении полномочий муниципалитетов

Муниципальные органы власти имеют прямое отношение к политике, заявил глава Совета муниципальных образований, депутат Заксобрания ("Единая Россия") Всеволод Беликов в ходе интервью бывшим муниципальным депутатам Диане Серой и Кириллу Волкову, опубликованном в социальных сетях дискуссионного клуба "Околополитика" 29 октября. Также депутат благожелательно отозвался о проведении трансляций заседаний муниципалитетов и критически высказался о предложении забрать у муниципалов ряд полномочий.

В изложении Беликова, возглавляемый им СМО представляет собой неполитическую структуру, но выступает инструментом продвижения интересов местного самоуправления. При этом он полагает, что непосредственно муниципальные депутаты отношение к политике имеют.

— Всё — про политику. Политика есть концентрированное выражение экономики. <...> Я не знаю, лесник и то играет в политику, потому что есть государственная программа развития лесного комплекса, и он участник этого процесса, — привел пример Беликов. <...> Политикой мы занимаемся. Надо просто разделять, что, например, детская площадка не имеет партийной принадлежности, асфальт, который ты стелешь, без разницы из какого бюджета и какая фракция голосовала за или против. Но муниципальный совет должен быть проводником политики государства и города.

При этом Беликов отметил "либеральность" подхода к законодательным инициативам муниципалитетов в Петербурге. Депутаты могут вносить предложения не только на местном уровне, но также в районные и городские программы, обратил внимание он.

— Мы очень либеральны в Петербурге, рассматриваются любые законодательные инициативы органов местного самоуправления, — отметил он и добавил, что это идет вразрез с мнением о том, что муниципалы должны заниматься проблемами на сугубо собственном уровне. На просьбу привести пример подобной инициативы, Беликов заявил о приблизительно 40 проектах МО "Финляндский округ", которым он прежде руководил. Из их числа половина была принята, следовало из слов депутата. В частности, он упомянул закон о пенсиях муниципальных служащих, выразив при этом неудовольствие от того, что вопрос обеспечения муниципалов считается "чем-то таким практически постыдным" в противовес повышению зарплат врачей и учителей.

На вопрос об отношению к трансляциям заседаний муниципалитетов Беликов отреагировал словами, что сам к ним относится "нормально". "Я, например, заседания комитета своего [по законодательству] транслирую, прямая трансляция. Никто не обязывает меня это делать", — ответил он.

Еще одной темой, которую коснулись участники беседы, стало предложение жилищного комитета о лишении муниципалитетов части полномочий, касающихся благоустройства, ремонта дорог, проведения санитарных рубок части других вопросов. О соответствующей идее стало известно в конце сентября, тогда же Беликов заявил о несогласии с ней.

В этот раз Беликов назвал проект "эксцессом исполнителя" и заявил, что вопрос "очень быстро был купирован". Сам проект был лишь выдвинут на обсуждение, развил свою мысль спикер. "Завтра я напишу что-то такое несусветное и кину его, и <...> каждый комитет, и муниципалитеты в том числе, дал бы на это свое заключение", — привел он пример и высказал предположение, что здесь речь идет о личном видении главы жилкома Дениса Удода.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру