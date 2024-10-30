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У водителя автобуса, попавшего в ДТП на Малой Морской, случился инфаркт

фото ЗакС политика У водителя автобуса, попавшего в ДТП на Малой Морской, случился инфаркт

У водителя автобуса, который попал в ДТП на Малой Морской улице, случился инфаркт во время работы, об этом 30 октября сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Напомним, что ранее стало известно о произошедшей аварии на Малой Морской улице, где автобус № 3 перегородил улицу и создал пробку на Невском проспекте. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что водитель автобуса потерял управление.

Как рассказали в "Пассажиравтотрансе", перед выходом на рейс мужчина прошел обязательное медицинское освидетельствование и был допущен к работе. Также у водителя был соблюден режим труда и отдыха, а в парке никогда на работу мужчины не жаловались.

Сейчас водитель находится в реанимации. В результате произошедшего пострадавших среди пассажиров и других участников движения нет. На данный момент выясняются обстоятельства ДТП.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга


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