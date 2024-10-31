"Яблоко" утвердило Штанникову на освободившееся место в ЗакСе

Член партии "Яблоко" Ольга Штанникова получит депутатский мандат в Заксобрании, освободившийся после досрочного сложения полномочий Борисом Вишневским*, говорится в сообщении политической организации. Решение об этом было принято на заседании федерального бюро "Яблока" 31 октября.

"В ближайшее время документы по кандидатуре Ольги Штанниковой будут направлены в Избирательную комиссию Санкт-Петербурга", — добавили в пресс-службе партии.

В настоящее время Штанникова состоит членом регионального бюро "Яблока". На состоявшихся в 2021 году выборах в ЗакС она заняла третье место в общегородском списке партии и не получила мандат.

О политике известно, что она родилась в 1958 году в Ленинграде в семье инженеров. С 1998 по 2009 год трижды избиралась в муниципальный совет МО "Гражданка" и становилась главой муниципального образования. Также с 2012 по 2022 год она возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Накануне Законодательное собрание рассмотрело вопрос о досрочном сложении Вишневским* полномочий депутата. Причиной решения парламентария об уходе из ЗакСа стали требования законодательства, запрещающие иностранным агентам занимать выборные должности. О том, как к уходу Вишневского* отнеслись другие парламентарии, читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба "Яблока"