Чечина считает обсуждение муниципальной реформы "преждевременным"

Вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина во время "прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург" 31 октября рассказала о своем отношении к вероятности муниципальной реформы, в результате которой число муниципальных образований в городе может сократиться. .По ее мнению, пока детально говорить о возможных переменах рано.

"Если в федеральном законе будут предусмотрены какие-то положения соответствующие, которые мы должны будем внести в наш региональный закон, в закон Санкт-Петербурга о местном самоуправлении - тогда, конечно, мы будем советоваться с заинтересованными лицами. Это потребует какого-то времени для принятия решений, но на сегодня, мне кажется, обсуждение реформы преждевременно", - рассказала Чечина.

Напомним, Чечина не раз говорила, что не в полной мере поддерживает заложенные в вероятную реформу идеи. Например, летом 2024 года она рассказывала ЗАКС.Ру, что "реформа - разрушение". Однако чиновница не исключает, что в ходе изменений могут проявиться и удачные решения.

Муниципальная реформа, по мнению некоторых политологов, может пройти в 2026 году, одновременно с выборами депутатов Заксобрания Петербурга и Государственной думы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру