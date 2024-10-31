Вице-губернатор Чечина выступила против лишения муниципалов полномочий по благоустройству

Во время "прямой линии" правительства Петербурга вице-губернатор Наталья Чечина 31 октября прокомментировала проект закона жилищного комитета, который предполагал передачу полномочий по благоустройству от муниципальных образований к районным администрациям. Чиновница уверена, что благоустройство внутридворовых территорий должно оставаться в компетенции органов местного самоуправления.

"На мой взгляд они [муниципалы] способствуют созданию уюта во дворах. Это и озеленение, и оборудование детских и спортивных площадок, это подъездные дороги, это замена или ремонт покрытия во дворах. Поэтому я, как вице-губернатор, курирующий взаимодействие с органами местного самоуправления, такой законопроект не поддерживаю, потому что от этого может зависеть качество жизни наших петербуржцев" - заявила Чечина.

Законопроект о передаче полномочий, подготовленный чиновниками Смольного, подвергся критике со стороны муниципалов и депутатов Заксобрания.

Также во время "прямой линии" Чечина в очередной раз сообщила, что сейчас считает обсуждение муниципальной реформы преждевременным.

Константин Леньков / Кадр из трансляции правительства Петербурга