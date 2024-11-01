ГИК рассмотрит вопрос о передаче мандата Ольге Штанниковой 5 ноября

Санкт-Петербургская избирательная комиссия во вторник, 5 ноября, собирается рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Заксобрания представителю партии "Яблоко" Ольге Штанниковой, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале 1 ноября.

"Яблоко" приняло решение о передаче мандата Штанниковой накануне, 31 октября, на заседании федерального бюро партии в Москве. Штанникова состоит в партии с 1995 года. Десять лет она возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге - тогда омбудсменом был Александр Шишлов, который сейчас является руководителем фракции "Яблоко" в парламенте.

Напомним, передача мандата потребовалась из-за досрочного сложения полномочий Бориса Вишневского*, который после принятия поправок в законодательство об иноагентах не смог продолжать свою депутатскую деятельность. Подробнее о том, как прошел последний рабочий день Вишневского* в Мариинском дворце, - в материале ЗАКС.Ру.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото пресс-служба "Яблока"