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Новости 15:56

ГИК рассмотрит вопрос о передаче мандата Ольге Штанниковой 5 ноября

фото ЗакС политика ГИК рассмотрит вопрос о передаче мандата Ольге Штанниковой 5 ноября

Санкт-Петербургская избирательная комиссия во вторник, 5 ноября, собирается рассмотреть вопрос о передаче вакантного мандата депутата Заксобрания представителю партии "Яблоко" Ольге Штанниковой, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале 1 ноября. 

"Яблоко" приняло решение о передаче мандата Штанниковой накануне, 31 октября, на заседании федерального бюро партии в Москве. Штанникова состоит в партии с 1995 года. Десять лет она возглавляла аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге - тогда омбудсменом был Александр Шишлов, который сейчас является руководителем фракции "Яблоко" в парламенте. 

Напомним, передача мандата потребовалась из-за досрочного сложения полномочий Бориса Вишневского*, который после принятия поправок в законодательство об иноагентах не смог продолжать свою депутатскую деятельность. Подробнее о том, как прошел последний рабочий день Вишневского* в Мариинском дворце, - в материале ЗАКС.Ру. 

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото пресс-служба "Яблока"


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