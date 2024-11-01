Суд отправил под домашний арест замглавы ЦКБ Бея

Заместитель главы Центра комплексного благоустройства Игорь Бей проведет без малого два месяца под домашним арестом по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 1 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Невский районный суд избрал чиновнику меру по 29 декабря.

В течение этого срока Бею запрещено покидать место жительства, общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по делу, за исключением близких родственников, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Следствие ходатайствовало о назначении Бею домашнего ареста.

Как отметила судебная пресс-служба, в ходатайстве говорилось о том, что сумма взятки составила 2,8 млн рублей. Ранее в информации о деле фигурировала сумма в размере 500 тысяч рублей.

Днем ранее суд определил под домашний арест по тому же делу бывшего главу ЦКБ Андрея Белоуса. По версии следствия, Белоус и Бей получили взятку от "неустановленных лиц из числа руководства" ООО "Стрит Профф" за покровительство компании. Информация о задержании обоих фигурантов появилась 31 октября.

Фото: ЗАКС.Ру