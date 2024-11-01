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Новости 17:41

Суд отправил под домашний арест замглавы ЦКБ Бея

фото ЗакС политика Суд отправил под домашний арест замглавы ЦКБ Бея

Заместитель главы Центра комплексного благоустройства Игорь Бей проведет без малого два месяца под домашним арестом по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила 1 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Невский районный суд избрал чиновнику меру по 29 декабря.

В течение этого срока Бею запрещено покидать место жительства, общаться с подозреваемыми, обвиняемыми и свидетелями по делу, за исключением близких родственников, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Следствие ходатайствовало о назначении Бею домашнего ареста.

Как отметила судебная пресс-служба, в ходатайстве говорилось о том, что сумма взятки составила 2,8 млн рублей. Ранее в информации о деле фигурировала сумма в размере 500 тысяч рублей.

Днем ранее суд определил под домашний арест по тому же делу бывшего главу ЦКБ Андрея Белоуса. По версии следствия, Белоус и Бей получили взятку от "неустановленных лиц из числа руководства" ООО "Стрит Профф" за покровительство компании. Информация о задержании обоих фигурантов появилась 31 октября.

Фото: ЗАКС.Ру


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