"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за ветра

Сильный ветер стал причиной объявления в Петербурге "желтого" уровня погодной опасности, о чем сообщили вечером 1 ноября в Смольном. Мера будет действовать вплоть до полуночи 2 ноября.

"До 00 часов 2 ноября на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра", — говорится в распространенном сообщении.

Как отмечается, в прибрежных районах города порывы ветра в ближайшие часы могут достигать скорости 15-18 м/с.

"Желтый" уровень обозначает потенциально опасную погоду. Пешеходов и автомобилистов попросили соблюдать "особую осторожность" при передвижении по городу.

За последнее время это не первый случай объявления "желтого" уровня погодной угрозы. Из-за ветра его вводили во вторник, а с вечера 31 октября по 21:00 1 ноября такой уровень ввели из-за опасения гололедицы.

Фото: ЗАКС.Ру