Завершается подготовка к подписанию концессионного соглашения на строительство ШМСД

Подготовка к подписанию концессионного соглашения на строительство II-IV этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге достигла завершающей стадии, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Ожидается, что документ будет подписан в рамках "Транспортной недели", которая пройдет в Москве с 16 по 21 ноября 2024 года.

"Мы продолжаем выполнять поручение Президента России по строительству Широтной магистрали скоростного движения, привлекаем в новую концессию в качестве инвестора компанию "Широтная магистраль Северной столицы", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно постановлению правительства Петербурга, опубликованному в сентябре 2024 года, концессионное соглашение обеспечит финансирование, строительство и эксплуатацию магистрали на платной основе. Беглов уточнил, что соглашение будет заключено на 49 лет, и концессионер обязуется построить магистраль в течение 6,5 лет с момента начала строительства, после чего объект перейдет в собственность города.

ШМСД реализуется в рамках программы "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" и включает уникальную систему взимания платы с безостановочным движением. Протяженность магистрали составит 32,4 км, из которых 16,7 км пройдет по территории Петербурга, а 15,7 км – по Ленинградской области.

Федеральное правительство выделит на проект 90 млрд рублей. Подробнее о том, как идет строительство ШМСД – в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру