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Новости 14:27

Кабмин не планирует вводить ограничения на цены социально значимых продуктов

фото ЗакС политика Кабмин не планирует вводить ограничения на цены социально значимых продуктов

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС не видят необходимости устанавливать предельные розничные цены или наценки на социально значимые продукты, подверженные риску удорожания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на протокол совещания в Правительстве РФ от 3 ноября, посвященного вопросам регулирования цен на продукты.

Вместо этого министерства и ведомства планируют вместе с ретейлерами, отраслевыми союзами и ассоциациями работать над увеличением числа продуктов, на которые торговые сети и производители смогут добровольно ограничивать наценки, чтобы сделать их более доступными для малоимущих граждан.

Напомним, цены на продовольственные товары в Петербурге с начала года выросли на 3,8%. Среди них хлебобулочные изделия из пшеничной муки, йогурт, горох, фасоль, свежие огурцы и апельсины. На сливочное масло цены с января поднялись аж на 70%.

фото: ЗАКС.Ру


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