Горизбирком передал вакантный мандат депутата ЗакСа Ольге Штанниковой

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о передаче свободного мандата депутата Законодательного собрания города представителю партии "Яблоко" Ольге Штанниковой, об этом 5 ноября в своем Telegram-канале сообщил глава Горизбиркома максим Мейксин.

Напомним, что передача мандата была нужна из-за досрочного сложения полномочий Бориса Вишневского*, который после принятия поправок в законодательство об иноагентах не смог дальше работать в ЗакСе.

В четверг, 31 октября, "Яблоко" приняло решение о передаче мандата Штанниковой, которая состоит в партии с 1995 года. Руководителем фракции в городском парламенте остается Александр Шишлов.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иноагентов

Фото: пресс-служба "Яблока"