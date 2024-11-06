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Новости 13:16

Депутат ЗакСа Амосов прокомментировал победу Трампа на выборах в США

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Амосов прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов ("Справедливая Россия – За правду") прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США, об этом 6 ноября он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Амосов, Трамп одержал победу в Пенсильвании, на выборах этот штат являлся колеблющимся, а поэтому ключевым. 

Депутат поразмышлял о том, насколько хорошо случившееся для российско-американских отношений. По его словам, этого никто не знает, однако важно, что гонимый человек от оппозиции смог победить в выборах.

"Но тут важно другое: победил кандидат от оппозиции, человек гонимый, человек, которого таскали в суды по очевидно надуманным поводам, человек, которого пытались убить. Вот с этим можно поздравить американцев!" – написал парламентарий.

Напомним, что депутат ЗакСа Петербурга Александр Малькевич ("Единая Россия") прокомментировал ход президентских выборов в США. По его мнению, в случае победы Трампа американские власти сконцентрируются на решении внутренних проблем государства, а не на внешней политике. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Амосов Михаил Иванович




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