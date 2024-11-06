Беглов внес поправку ко второму чтению бюджета на 2025-2027 годы

Губернатор Александр Беглов внес поправку ко второму чтению проекта бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов, сообщили 6 ноября в Смольном. Корректировка предполагает, в том числе, увеличение дефицита бюджета в 2025 году.

Согласно поправке, доходы казны в следующем году должны увеличиться на 5,2 млрд рублей, при этом рост расходов запланирован на уровне 26,8 млрд рублей. В результате поступления в бюджет запланированы в 2025 году на уровне 1,33 трлн рублей, а траты — в размере 1,49 трлн рублей.

Дефицит бюджета составит в таком случае 165,7 млрд рублей.

Доходы в 2026 и 2027 годах запланированы на уровне 1,4 трлн и 1,5 трлн соответственно, расходы — на уровне 1,5 трлн и 1,7 трлн рублей соответственно.

Как уточнили в Смольном, поправка увеличивает дополнительные отчисления на поддержку участников СВО и их семей в следующем году на 4 млрд рублей. Также на 3,9 млрд рублей планируется увеличить страховые взносы на ОМС для неработающих горожан.

"Порядка 3,7 млрд рублей будет выделено на создание единой информационно-аналитической системы учреждений здравоохранения, что упростит получение жителями качественных медицинских услуг", — говорится в сообщении.

На приобретение оборудования для учреждений города добавят 2,9 млрд рублей, на перевозки пассажиров наземным транспортом — 2,1 млрд рублей. Увеличение расходов на зарплаты бюджетникам составит 1,6 млрд рублей, на внутриквартальную уборку добавят 1,9 млрд рублей. В Смольном отдельно уточнили, что рассчитывают поэтапно увеличить количество дворников на две тысячи человек.

О первоначальных параметрах бюджета на следующие три года читайте в материале ЗАКС.Ру. Проект был принят городским парламентом в первом чтении 30 октября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру