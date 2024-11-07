Сергей Макаров будет отвечать в Эрмитаже за строительство

Бывший врио главы КИО Сергей Макаров после своего перехода на должность заместителя генерального директора в Эрмитаже будет курировать там сферу строительства, сообщила 7 ноября "Фонтанка.ру".

О новых обязанностях бывшего чиновника изданию рассказали в самом музее. В настоящий момент на сайте учреждения нет информации о заместителе гендиректора по строительству.

Напомним, об отставке Сергея Макарова с поста врио главы комитета имущественных отношений Петербурга стало известно 7 ноября. В Смольном пояснили, что экс-чиновника ждет новая должность. В КИО Макаров работал с июня 2024 года. Он трудился в Смольном на разных должностях с 2000 года. В период с лета 2014 по июнь 2024 года Макаров возглавлял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

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