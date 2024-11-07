Петербургский адвокат Алексей Калугин решил отравиться на СВО

Адвокат Алексей Калугин, представляющий в судах военнослужащих и патриотично настроенных активистов, сообщил в своих соцсетях 7 ноября, что принял решение отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца. На это время его членство в Адвокатской палате Петербурга будет приостановлено. Отправиться на СВО он собирается уже в ноябре, после участия в запланированных судебных заседаниях.

"Я убежден, что каждый русский человек должен делать все возможное для скорейшего разгрома нашего противника. Последнее время я стал ощущать, что делаю недостаточно. Сейчас самое время это исправить", - написал Калугин.

В октябре по собственной инициативе он прошел подготовку в специализированном центре. Вести службу Калугин собирается в качестве артиллериста.

В прошлом Калугин активно сотрудничал с правозащитными организациями, помогал задержанным после несанкционированных митингов и различных акций. После начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года в беседе с ЗАКС.Ру он рассказал, что раздумывает над отправкой в зону СВО. Тогда его слова вызвали некоторые споры в среде оппозиционеров, после чего Калугин разорвал с ними отношения.

Константин Леньков / Кадр из видео Алексея Калугина