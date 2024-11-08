В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности 9 ноября из-за ветра

В Петербурге ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 2 часов ночи до 13 часов дня 9 ноября в городе ожидается сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 15-17 м/с.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что ранее о непогоде предупреждали в МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру