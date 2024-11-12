Смольный не будет проводить муниципальную программу "Мой двор" в 2025 году

В 2025 году программа "Мой двор", в рамках которой петербургские муниципалитеты получали субсидии на благоустройство из городского бюджета, проводится не будет, сообщил 12 ноября Telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на пресс-службу комитета финансов.

"Губернаторская" программа фактически просуществовала лишь год, на который выпали выборы главы Петербурга. "Мой двор" стартовал в декабре 2023 года. Тогда на него городские власти выделили 1,1 млрд рублей. Всего в выборный год на благоустройство муниципалам выделили более 5 млрд рублей. Как рассказал "Ротонде" председатель Совета муниципальных образований, депутат Заксобрания Всеволод Беликов, такие траты на скамейки и детские площадки с электоральными вопросами не связаны.

В 2025 году между муниципалами будут распределять деньги на благоустройство по программе "Петербургские дворы". Изначально на нее собирались выделить 1,8 млрд рублей, однако губернатор Беглов внес поправку к проекту бюджета на предстоящие три года, согласно которой эту строку расходов сократят на 330 млн рублей. В комфине заявили, что эту разницу муниципалитеты получат в виде дотаций.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру