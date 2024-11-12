Суд обязал Минфин выплатить петербуржцу компенсацию за незаконное уголовное дело

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ильшата Нафикова к Российской Федерации в лице Министерства финансов и Министерства внутренних дел РФ, об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей с каждого ведомства за незаконное уголовное преследование, а также возмещение расходов по уплате госпошлины.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года Нафикова задержали по делу о ложном сообщении об акте терроризма. Спустя два дня его освободили, а уголовное преследование прекратили только в июле этого же года, признав Нафикова непричастным к преступлению.

Нафиков и его защита утверждали, что уголовное преследование причинило ему значительный моральный вред, так как он является помощником депутата, а также подвергался общественному обсуждению из-за размещенной информации об обыске в рамках дела.

Представители Минфина и МВД возражали против иска, однако суд принял во внимание длительность уголовного преследования, а это 120 дней, физические и моральные страдания истца и отсутствие его судимостей в прошлом.

В итоге суд обязал Министерство финансов выплатить Нафикову компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, массовые обыски у активистов силовики проводили накануне планируемого митинга. Тогда в ИВС по подозрению в "лжеминировании" отправились не менее десяти человек. Подобные следственные действия петербургская полиция проводила не один раз в период проведения несанкционированных собраний.

Фото: ЗАКС.Ру