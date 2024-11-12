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Новости 12:48

Суд обязал Минфин выплатить петербуржцу компенсацию за незаконное уголовное дело

фото ЗакС политика Суд обязал Минфин выплатить петербуржцу компенсацию за незаконное уголовное дело

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел иск Ильшата Нафикова к Российской Федерации в лице Министерства финансов и Министерства внутренних дел РФ, об этом 12 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей с каждого ведомства за незаконное уголовное преследование, а также возмещение расходов по уплате госпошлины.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года Нафикова задержали по делу о ложном сообщении об акте терроризма. Спустя два дня его освободили, а уголовное преследование прекратили только в июле этого же года, признав Нафикова непричастным к преступлению.

Нафиков и его защита утверждали, что уголовное преследование причинило ему значительный моральный вред, так как он является помощником депутата, а также подвергался общественному обсуждению из-за размещенной информации об обыске в рамках дела.

Представители Минфина и МВД возражали против иска, однако суд принял во внимание длительность уголовного преследования, а это 120 дней, физические и моральные страдания истца и отсутствие его судимостей в прошлом. 

В итоге суд обязал Министерство финансов выплатить Нафикову компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, массовые обыски у активистов силовики проводили накануне планируемого митинга. Тогда в ИВС по подозрению в "лжеминировании" отправились не менее десяти человек. Подобные следственные действия петербургская полиция проводила не один раз в период проведения несанкционированных собраний. 

Фото: ЗАКС.Ру


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