На проведение акции "Невский десант" заложили 2,5 млн рублей

Проведение молодежной патриотической акции "Невский десант" в 2025 году потребует привлечения до 2,5 млн рублей из бюджета, согласно информации на сайте Госзакупок. Аукцион на организацию события разместило ГБУ "Центр поддержки молодежных инициатив "Вектор"" 11 ноября.

Акция должна состояться не позднее 1 марта 2025 года. В ее рамках традиционно члены студенческих отрядов выезжают в труднодоступные поселения соседних регионов для оказания социальной помощи нуждающимся, проведения мастер-классов со школьниками и творческих вечеров для местных жителей.

От подрядчика ждут организацию линейки открытия в одном из залов Петербурга, способном вместить 600 зрителей. В описании объекта закупки отдельно прописана необходимость контрольно-пропускного режима в связи с ограничениями из-за ковида и иными обстоятельствами. Также потребуется мультимедийное и звуковое оборудование, а также привлечение одного диджея. Организаторы должны обладать не менее чем двухгодичным опытом работы на мероприятиях студенческих отрядов, подобный опыт у диджея должен быть не менее одного года.

Регистрация участников должна сопровождаться раздачей сувениров. Организатор заранее должен изготовить 450 фирменных ветровок с логотипом "Невского десанта", а также по 40 сувенирных толстовок, поясных сумок и футболок для лучших отрядов, участвующих в акции. Также предусмотрено изготовление 700 значков.

Непосредственно для проведения акции подрядчик должен предоставить 26 автобусов в сопровождающими, которые развезут участников по локациям на территории Северо-Западного федерального округа, а затем заберут их обратно. В течение каждого дня акции предусмотрено проведение фотосъемки, всего заказчик планирует получить не менее 500 снимков. Кроме того, условиями закупки оговаривается необходимость видеосъемки.

"Видеосопровождение должно демонстрировать позитивный образ добровольческого (волонтерского) сообщества", — говорится в описании объекта закупки.

В начале ноября спикер Заксобрания Александр Бельский благожелательно высказался об идее привлечения участников студотрядов к зимней уборке в Петербурге и пообещал, что город обсудит возможность засчитывать ее в качестве практики. Спустя неделю он объявил, что спрос на участие в зимней уборке со стороны студентов вчетверо превысил количество возможных вакансий.

Андрей Казарлыга, фото: сайт администрации Санкт-Петербурга