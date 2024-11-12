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Новости 20:27

Петербургский суд арестовал квартиру тещи Невзорова*

фото ЗакС политика Петербургский суд арестовал квартиру тещи Невзорова*

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение об аресте квартиры, принадлежащей теще публициста Александра Невзорова*, об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 12 ноября. 

Арест квартиры - обеспечительная мера на время рассмотрения иска прокуратуры к Лидии Невзоровой* и ее матери. Надзорное ведомство требует через суд признать сделку купли-продажи, по которой Невзорова* продала квартиру на улице Ленина родственнице, мнимой,  а затем обратить эту недвижимость в доход государства. 

Как сообщила в соцсетях Лебедева, предварительное заседание по иску прокуратуры состоится в декабре. 

Напомним, в июле 2024 года Октябрьский районный суд запретил в России деятельность экстремистского объединения, в котором состоят супруги Александр* и Лидия Невзоровы*.  Тогда же суд постановил обратить в доход государства несколько объектов недвижимости Невзоровых*.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

фото ЗАКС.Ру


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