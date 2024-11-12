Петербургский суд арестовал квартиру тещи Невзорова*

Петроградский районный суд Петербурга вынес решение об аресте квартиры, принадлежащей теще публициста Александра Невзорова*, об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 12 ноября.

Арест квартиры - обеспечительная мера на время рассмотрения иска прокуратуры к Лидии Невзоровой* и ее матери. Надзорное ведомство требует через суд признать сделку купли-продажи, по которой Невзорова* продала квартиру на улице Ленина родственнице, мнимой, а затем обратить эту недвижимость в доход государства.

Как сообщила в соцсетях Лебедева, предварительное заседание по иску прокуратуры состоится в декабре.

Напомним, в июле 2024 года Октябрьский районный суд запретил в России деятельность экстремистского объединения, в котором состоят супруги Александр* и Лидия Невзоровы*. Тогда же суд постановил обратить в доход государства несколько объектов недвижимости Невзоровых*.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

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